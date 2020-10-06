Şanlıurfa’da korkutan kaza! 15 işçi yaralandı

Şanlıurfa Gaziantep yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde işçi servisinin de karıştığı zincirlemeli kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolunun 10. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilemeyen işçileri taşıyan 63 S 0042 plakalı midibüs seyir halindeyken önündeki 63 LF 747 plakalı servis aracını sollamak isterken arkadan çarptı.





Çarpması sonucu Midibüs sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 63 LF 747 plakalı servis aracı şarampole uçtu. Devrilen midibüse arkadan gelen 63 KC 440 plakalı TIR'da sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek çarptı. Meydana gelen kazada 14 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.







Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa-Suruç karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik tekrardan normal döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



