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Şehit kızı Azra’ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği 2012 yılında şehit olan Uzman Çavuş Alirıza İşbilir’in kızı Azra’ya doğum günü sürprizi yaptı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:12 ABONE OL
Şehit kızı Azra’ya doğum günü sürprizi

Bolu Komando Tugayı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir birliği ile birlikte geçici görev için gittikleri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 11 Haziran 2012'de şehit düşmüştü.

Babası şehit düştüğünde 4 yaşında olan Azra İşbilir, önceki gün 12 yaşına girdi. Kahramanmaraş Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Azra'yı doğum gününde yalnız bırakılmadı.

KÜÇÜK AZRA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Doğum gününü hiç kimsenin hatırlamadığını düşündüğü bir anda kapıya ellerinde pastayla gelenleri gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Azra "Bu günümü unutmayıp beni yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.
Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman; "Şehitlerimizin emanetlerinin mutluluğu her şeyin üzerindedir. Onlar bizlere şehitlerimizin kutsal emanetidir, her zaman emirlerindeyiz." dedi.

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Şehit kızı Azra’ya doğum günü sürprizi
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