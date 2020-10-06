SON DAKİKA: HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! Hayatın her alanına geliyor...

Türkiye koronavirüs ile mücadelede hayatı tümüyle durdurmak yerine kısıtlama yöntemleri ile mücadele ediyor. Bu kapsamda HES kodu (Hayat Eve Sığar) uygulaması getirildi. Önümüzdeki dönemde HES kodu uygulamasının toplu hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde hızla yaygınlaşması bekleniyor.

SON DAKİKA! ZORUNLU OLMASA DA HES KODU İSTEYECEKLER

Şu anda zorunlu olmasa bile bazı hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere birçok yerin HES kodu isteyebileceği belirtiliyor.



