Son dakika: Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında HDP'li meclis üyesi de var!

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla, aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelen son dakika bilgisine göre, Şanlıurfa'da polisin Suruç ve kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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