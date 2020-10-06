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Son dakika: 'da terör operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında 'li meclis üyesi de var!

Gelen son dakika bilgilerine göre 'da terör operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldükleri ifade edildi. Yapılan operasyona gözaltına alınanların arasında üyesinin de olduğu açıklandı. İşte yapılan son dakika operasyonun detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:09 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında HDP'li meclis üyesi de var!

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla, aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelen son dakika bilgisine göre, Şanlıurfa'da polisin Suruç ve kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Son dakika: Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında HDP'li meclis üyesi de var!
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