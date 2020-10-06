Sur’lara Türkiye-Azerbaycan bayrağı asıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Azerbaycan'a anlamlı bir destek geldi. Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karloğlu'nu talimatıyla, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdiği desteği göstermek için yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Diyarbakır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına başlattığı saldırılara tepki göstermek, Azerbaycan'ı desteklemek için merkez Sur ilçesinde UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan tarihi surların Çift Kapı bölümüne asılan Türk bayrağı ve yanındaki Azerbaycan bayrağı vatandaşlardan da ilgi gördü.

Tarihi surlardan çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız. İki devlet bir millet, Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan'dır" mesajı verdi.

Neden Ermenistan’a ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ demiyorsunuz

Rus gazetesi: Ermenistan’ın tankları Türk SİHA’ları karşısında çaresiz kaldı