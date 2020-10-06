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Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”

’da şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde AK Parti Gebel Başkan Yardımcısı  bir açıklama yayınlayarak “YasinBörü ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Bu canilerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.

DAMLA KAYAYERLİ DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:05 Son Güncelleme: 6.10.2020 18:10 ABONE OL
Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”

Ünal, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısının kışkırtmasıyla yaşanan 6-7 Ekim olaylarında şehit edilen #YasinBörü ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Bu canilerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız!" dedi.

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Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”
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