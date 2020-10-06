Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”

Ünal, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısının kışkırtmasıyla yaşanan 6-7 Ekim olaylarında şehit edilen #YasinBörü ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Bu canilerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız!" dedi.