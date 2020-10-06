Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”
Diyarbakır’da şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde AK Parti Gebel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir açıklama yayınlayarak “YasinBörü ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Bu canilerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:05Son Güncelleme: 6.10.2020 18:10ABONE OL
Ünal, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısının kışkırtmasıyla yaşanan 6-7 Ekim olaylarında şehit edilen #YasinBörü ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Bu canilerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız!" dedi.
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal: “Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmadık, unutturmayacağız”