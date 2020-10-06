Zafere kadar Azerbaycan’ın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de Kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

Ülkemizde milletimizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersiz hale getirme gayretinde olanlar daha da önemlisi muarızlarımıza malzeme sağlamayı misyon edinmiş bir güruh bu konuda da meydana çıktı. Ülkemiz teröristlerle mücadele eder, bunlar teröristlerin yanında yer alır. Ülkemiz Akdeniz'de haklarını savunmanın mücadelesine girişir, bunlar rakiplerimizin yanında saf tutar. Ülkemiz pek çok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar hep karşımızdakilerle hareket eder. Ülkemiz ekonomisine tuzaklar kurulur, bunlar felaket tellallığıyla hasımlarımızın değirmenine su taşır. Ülkemiz pek çok bölgede hakkın, hukukun, adaletin, insani değerlerin kavgasını verirken bunları hep zalimlerin yanında görürüz. Türkiye'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olmayı hayatlarının tek gayesi haline getirmiş olan bu kesimin başka yerde de örneği yoktur.

Özellikle son 10 yılda bölgemizde yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktığımızda Türkiye'nin tam manasıyla bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Kafkasya'dan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan bu kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğu çok açıktır. Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe bölgedeki diğer hiçbir senaryonun orta ve uzun vadede başarı şansı olmadığını, bizim kadar bu oyunu tezgahlayanlar da biliyor.







ZİNCİRLERİ KIRIYORUZ

Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Çevremizdeki kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz. Daha düne kadar ülkemize karşı buyurgan bir dille konuşmayı adet haline getirmiş olanlar, artık bizimle eşit şartlarda müzakere noktasına geldi. Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarda bırakıp, sadece alınan tedbirleri, kararlara tabi kılma politikalarını tümüyle çökerttik.

Bölgedeki en önemli hadiselerden biri de işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı yeniden başlattığı saldırıların ardından yaşanan gelişmelerdir. Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilirken bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştür. İnsanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmiştir. Ermenilerin çocuk kadın erkek demeden yaptıkları ve övünçle anlatmaktan çekinmedikleri katliamları da cezasız bırakılmıştır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ABD-Fransa-Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe terk edildi. 30 yıldır Minsk üçlüsü sorunu ihlal ettiği için bu sorun bu hale geldi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllarca hem işgalin hem kayıplarının acısı ile yaşadı. Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığı ile yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycan ordusu hızla harekete geçti. Karabağ'daki pek çok yer işgalden kurtarıldı.

Türkiye olarak tüm kalbimiz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir.







BÖLGEMİZDEKİ HAYDUT DEVLETLER

Dünya haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Maalesef özellikle bizim bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail'den Kıbrıs Rum Kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri artık kapanıyor. Dünya bu zulmü daha fazla taşıyamaz.

Türkiye elindeki imkanları bu haksız, hukuksuz çirkin ve kanlı oyunları bozmakta kararlıdır. Bunun için BM'de 'dünya beşten büyüktür' diyoruz. Bunun için gerektiğinde 7 düvele meydan okuma pahasına hakkın yanında yer alıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir.

Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyorum.

Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Kapsamı genişletiyoruz | Video

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da belirlenen kuralar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.

Ayrıca özel eğitim okulları ile il hıfzıssıhha kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız, annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.



500 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TABLET

Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri, öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz.

Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Bu konuda ilgili kuruluşlar Telekom, Turkcell, Vodafone gibi onlarla birlikte yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bu işin ciddi bir altyapısı var. Bu altyapının sağlanması gerekiyor.

Yerli aşı çalışmalarında oldukça ileri düzeye gelindi. 2 ayrı kategorideki 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı.



SOMUT DAYANIŞMA BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Bir saat süren görüşmede Erdoğan, Yunanistan'ın menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz'de iki ülke askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini başından beri desteklediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini sürdürmesinin, FETÖ'yü himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti. Erdoğan, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı. ANKARA

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