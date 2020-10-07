Araç sahipleri dikkat! Dolu yağışı tehlikesi nedeniyle kapalı otoparklar doldu!

"ARACIMI KAPALI OTOPARKA KOYACAĞIM KAFAM RAHAT OLACAK"

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Levent Satılmış, yapılan uyarıların ardından aracını kapalı otoparka koyacağını söyledi. Satılmış, "Ben perşembe günü il dışına gitmeyi düşünüyordum. Ama aracımı buraya bırakacağım. Doludan zarar görmemesi için. Evlerimizin önünde böyle bir imkan yok. Özellikle de çıkmamayı düşünüyorum. Burada tutacağım aracımı. Burada kalacak ben de cuma günü akşamı gitmeyi düşünüyorum gerçi havanın durumuna göre karar vereceğim. Yani aracımı buraya bırakacağım kafam rahat olacak" diye konuştu.

"ARABAM BU HAFTA DA BÜYÜK İHTİMAL KAPALI OTOPARKTA OLACAK"

Aracını evinin kapalı otoparkına koyacağını ve işe servisle gideceğini söyleyen Erkan Dönmez ise, "Aracımı evimin kendi kapalı otoparkına bırakacağım. Bu havalarda zor yani çıkarmayı düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta da otoparktaydı arabam bir sıkıntı olmadı. Kullanmadım yani. Havanın durumuna göre ayarlayacağız artık. Büyük ihtimal bu hafta da otoparkta olacak. İşim için servis kullanıyorum zaten. Araca gerek kalmıyor" dedi.