CHP’li belediye selzedeleri otelden attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Haziran günü sarı alarm vererek İstanbul'da yaşanacak sel ve ani su baskınlara karşı uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da birçok ilçede etkili olan sağanak yağış en çok Esenyurt'ta kendini göstermiş ve Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan birçok bodrum kattaki evi su basmıştı.

OTELE YERLEŞTİRİP 13 GÜN SONRA KOVDULAR

Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar yağmurun hafiflemesiyle acı gerçekle yüzleşmiş, kullanılamaz durumda olan evlerde oluşan hasar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek yardım istemişti. Evinde hasar oluşan Suat Büyükkılıç, isimli vatandaş, İBB'ye başvurarak yardım talebinde bulundu. Büyükkılıç ailesiyle birlikte Esenyurt'ta bir otele yerleştirildi. Otelde konuşma yapan Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt iddiaya göre kullanılamaz hale gelen ev sahiplerine maddi manevi yardımda bulunma sözü vermişti.

BELEDİYE BAŞKANI, 'BİZİM BÖYLE BİR SÖZÜMÜZ YOK'

13 gün sonra otel yetkilileri iddiaya göre otele yerleştirilen mağdur aileye otelden ayrılmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine otelden ayrıldıktan sonra yeniden belediyeye müracaat eden Suat Büyükkılıç duydukları karşısında ikinci kez şoke oldu. Çünkü iddiaya göre belediye başkanı Bozkurt, 'Bizim böyle bir sözümüz yoktur' diyerek mağdur vatandaşın müracaatını geri çevirdi.

'KULLANILMAZ EV İÇİN KREDİ ÖDERKEN KİRALIK EV NASIL TUTARIM?'

Bunun üzerine savcılığa başvuran Sedat Büyükkılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel ve çalışanlarından şikayetçi oldu. Mağdur vatandaş şikayet dilekçesinde, oluşan pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini, meydana gelen sel felaketi sonrası ise maddi ve manevi açıdan zarar gördüğünü belirtip, 'Evim kullanılmaz halde. Oturduğum ev için çektiğim kredi borcunu ödeyemezken başka bir kira nasıl ödeyebilirim?' ifadelerini kullandı.

MAĞDUR VATANDAŞ SABAH'A KONUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sel felaketinde mağdur olan Suat Büyükkılıç, SABAH'a konuştu. Büyükkılıç, "13 gün boyunca ailelerimizle birlikte otelde kaldık. 13 gün sonra belediye yetkilileri gelerek bizleri otelden çıkarttılar. Nerde kalacağız dedik ve ev kiralayın diye cevap verdiler" dedi.