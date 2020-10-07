CHP'li İBB yönetimi yalan söylemeye doyamıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi halka açıldı.

CHP'Lİ İBB MECLİS ÜYESİ GALATA KULESİ'NİN İBB TARAFINDAN RESTORE EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İBB yine yaptı yapacağını, milyonların kalbini fethetti" iddiasında bulundu.

Gülsüm Polat'ın; söz konusu tweetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden fotoğraflar paylaştı. Gülsüm Polat, paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekilleri Doğan Subaşı ve Tarık Balyalı'yı da etiketledi.

"TWEETİ SİLMEYECEĞİM"

Gülsüm Polat; sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi ve gerçeğe aykırı paylaşımını silmeyeceğini açıkladı. Polat; "Beklemiyorsunuz biliyorum ama tweeti silmeyeceğim. Yıllardır unutturulan değerlerimizi Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hatırlattığı için olabilir mi acaba? Güzel şey gördüğümüzde neden sizin yaptığınız aklımızın ucundan geçmiyor. Bu vesile ile bunu bir değerlendirin. Öğreniyorsunuz..." iddiasında bulundu.

"NEFES ALMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Siyasiler; Gülsüm Polat'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildiğini açıklaması soysal medyada alay konusu oldu.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel: "Nefes almadan yalan söylüyorlar"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: "Buraya bir emek hırsızlığının örneğini koyalım"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: "Sahi mi?"

"ŞU ANDA ALENİ SERI YALANCILAR HEPİMİZE AHLAK(!) SATIYOR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: "Kadim toplumlar yalanı hem kişisel hem de toplumsal yaptırıma tabi ağır bir suç olarak görmüş, bazı toplumlar yalancıların şahitlik hakkını bütünüyle ve hayat boyu iptal etmiştir. Geçmişte bizdeki uygulama da böyleymiş. Şu anda aleni seri yalancılar hepimize ahlak(!) satıyor."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Hasan Nuri Yaşar: "Ulaştırma Bakanlığı yakında uzaya bir uydu gönderecek, bakalım onu milletin kalbini fethedecek hangi CHP belediyesine yazacaksın... Aman Didim olmasın da..."

İBB AK Parti Meclis Grubu: "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılış organizasyonu da Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapıldı. Ancak CHP'li İBB Meclis üyesinin attığı tweet"

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI İŞE DE ÇÖKTÜLER"

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "İBB yine yaptı yapacağını. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı işe de çöktüler. Yaptıkları en iyi iş hiçbir iş yapmadan yapıyor gibi göstermek"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci: "Silmenizi inanın hiç beklemiyorduk! Hakikat karşıtlığınızı da kendi sözlerinizle kayıt altına aldınız.. Şaşırmadık!"

Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci: "Tweet İBB CHP meclis üyesinin, Kule Ceneviz yapımı, Gösteri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın."