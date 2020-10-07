Çirkin hakareti yargı affetmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle yargılanan Mehmet Fatih Kaplan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapse mahkûm oldu. Karar duruşmasında tahliyesini isteyen sanık, pişman olduğunu belirterek özür diledi. Sanığın, başka bir suçtan da cezası olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı; hakkında yurtdışına çıkış ve ev hapsi kararı verildi. Kaplan'a yönelik diğer hakaret dosyasına ilişkin dava da devam ediyor.Sanık Kaplan, geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da yenidoğan çocuğu üzerinden çirkin hakaretlerde bulunmuştu. Çok sayıda STK ve siyasi partinin de tepki gösterdiği o hakaret sonrasında soruşturma açılmıştı. Sanık, Albayrak ve ailesine yönelik saldırısına ilişkin olarak da "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle yargılanıyor. O dava ise halen devam ediyor.