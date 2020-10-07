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’da yasağa rağmen düğün konvoyları yapılıyor

'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün konvoyları yapılmaya devam ediyor. Gece geç saatlerde onlarca aracın katıldığı konvoylar, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:51 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:56 ABONE OL
Diyarbakır’da yasağa rağmen düğün konvoyları yapılıyor

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül'den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirilmişti.

Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu da bu doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini, düğün konvoylarını yasaklamıştı. Yasağa rağmen kent merkezinde düğün konvoyu düzenlenmeye devam ediyor. Geç saatlerde onlarca aracın katıldığı konvoylar, korona virüsün yayılmasına da davetiye çıkarıyor.

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Diyarbakır’da yasağa rağmen düğün konvoyları yapılıyor
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