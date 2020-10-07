İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Esenyurt İlçeleri'nde farklı suçlardan aranan üç zanlıyı yakaladı. Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta bir şahıs gözaltına alındı. Bu araçta yapılan aramada dört ruhsatsız tabanca, üç kurusıkı tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Dört ayrı ilçeye operasyon | Video

35 TABANCA SÜRGÜSÜ 10 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Pendik İlçesi'nde ise durdurulan bir otomobilin bagajında 35 tabanca sürgüsü ve 10 şarjör ele geçirildi. İki zanlı ise yakalandı. Ayrıca dur ihtarına uymayan ve araçtan dışarı bir poşet fırlatan bir şüpheli kısa süreli takibin ardından gözaltına alındı. Attığı poşetin içerisinde ise 35.50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

TOPLAMDA DOKUZ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bahçelievler İlçesi'nde şüphelenilen bir araçta dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Bu esnada dışarıya poşet atan iki şüpheli kovalamaca sonrasından gözaltına alındı. Poşetteki aramada 490 gram marihuana maddesi ele geçirildi. Emniyet mensupları yaptıkları çalışmada üçü araması olan toplam dokuz şüpheli yakaladı.

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