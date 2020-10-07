Eylül ayında öldürülen 171 teröristten birçoğunun üzerinde o kıyafetten vardı

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Eylül ayındaki iç güvenlik operasyonlarında jandarma özel harekat (JÖH) Komandolar ve Polis özel harekat (PÖH) timlerinin İHA ve SİHA gibi Türkiye'nin ürettiği milli hava araçlarının desteğinde yapılan operasyonlarda 12'si arananlar listesinden olmak üzere 67'si ölü 74'ü sağ 30'u teslim olmak üzere 171 terörist etkisiz hale getirildi.