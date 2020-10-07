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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ve Kuveyt ziyareti paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan liderliğinde gerçekleştirilen ve Kuveyt ziyaretlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 19:41 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Katar ve Kuveyt ziyareti paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Katar ve Kuveyt ziyaretlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Katar ve Kuveyt ziyareti paylaşımı
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