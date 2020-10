İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şehirlerin atık sularında uyuşturucu madde analizi yapıyoruz”

"En iyi narkotik polisi anne" paneline katılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu panelin açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasında Türkiye'nin narkotikle mücadelesinde neler yaptığını anlattığı konuşmada en iyi narkotik polisini anne olduğunu söyledi. Bakan Soylu, En iyi anne narkotik polisi projesi için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile işbirliği yapıldığını duyurdu.

"TOPLAMIN İKİ KATI KADAR UYUŞTURUCU MADDE YAKALIYORUZ"

Süleyman Soylu, ailelerin çocuklarını narkotikten korumak için davranışlarındaki değişimi izlemesini istedi. Soylu konuşmasında şunları söyledi: "O zehirlerin hepsinin sadece buralarda kullanıldığını düşünüyoruz. PKK mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar var. Belki şuralarda bir yerlerde. Pek çok uyuşturucu başlığında neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar. Hatta bazılarında toplamın iki katı kadar uyuşturucu madde yakalaması yapıyoruz. Bu iş için öyle bir insan emeği harcıyoruz ki. Köpek eğitim merkezlerimiz bile var. Narkotik köpeklerini tıpkı bir okul disiplini içinde yetiştiriyoruz. Sürekli yeni teknolojiler satın alıyoruz. Çünkü sürekli yeni uyuşturucu madde türleri çıkarıyorlar. Denizlerde bile uyuşturucu kaçakçısı kovalıyoruz; sahil Güvenlik ekiplerimizi, jandarmamız polisimizle aynı bota biniyoruz. Bazen başka ülkeler ile ortaklaşa uluslararası sularda operasyon yapıyoruz."

"ŞEHİRLERİN ATIK SULARINDA UYUŞTURUCU MADDE ANALİZİ YAPIYORUZ"

Soylu konuşmasına şöyle devam etti: "Şehirlerin atık sularında bile uyuşturucu madde analizi yapıyoruz ki bir şey kaçırmayalım diye. Mesela 18 büyük ilimiz arasında hangisinin eroin kullanımında birinci sırada olduğunu bu sayede yaptığımız araştırmalarla netleştiriyoruz. Son yıllarda kaçak kök kenevir ekimlerini arttırmaya çalıştıklarını, geçen yılın tamamında 42 milyon kök kenevir yakalamışken, bu yılın daha ilk 9 ayında 111 milyon kök kenevir yakaladığımız da belki pek çoğunuzun gözünden kaçmış olabilir. Belki de her şeyin buralarda olup bittiğini düşündüğünüz için aslında uyuşturucu meselesinde hem tehlikeyi hem de Türkiye'nin verdiği mücadelenin büyüklüğünün ve başarısının yeterince farkında mıyız acaba? Oysa her şey buralarda yaşanmıyor. Aslında her şey bizim elimizde. Aslında her şey bizim gözümüzün önünde."

'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE'LERİMİZ."

"Uyuşturucu bağımlılarının üzerinde yaptığımız araştırmada yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktığını belirten Bakan Soylu, "Madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap yüzde 47,5 ile yani 2 kişide 1 kişinin ilk sırada 'kendi evim' çıktı. Yani her şey buralarda değil, bizim gözümüzün önünde oluyor. Onun için diyoruz ki 'En İyi Narkotik Polisi; Anne'lerimiz. Kıymetli anneler her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte iş başına" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Şebnem Bursalı, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz, TÜBİM üyesi Dr. Şafak Şahiner, toplum gönüllüsü Aynur Karabulut ve uyuşturucu bağımlısı annesi Duriye Özlü panelde konuşmacı olarak katıldı.