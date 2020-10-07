İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

TWİTTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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