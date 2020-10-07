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'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza

'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye ceza uygulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal medyadan resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, " 'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 22:29 Son Güncelleme: 7.10.2020 22:35 ABONE OL
İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

TWİTTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza
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