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'da asayiş uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, , Pendik ve Bahçelievler'de denetim yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:50 ABONE OL
İstanbul'da asayiş uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

Fatih ve Esenyurt'ta sahte kimlik kullanan ve farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 18 fişek ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Pendik'te ise uygulamada durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda 35 tabanca sürgüsü ve 10 şarjör ele geçirilmesi üzerine sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir kişi de kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken araçtan attığı poşette 35.50 gram skunk ele geçirildi.

Bahçelievler'de de dur ihtarından kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Kaçarken araçtan attıkları poşette 490 gram marihuana ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da asayiş uygulamasında 9 şüpheli yakalandı
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