Kahramanmaraşlı şehitleri, tablolarda yaşatıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu'nun düzenlediği "Şehit Bayrağa Kan, Toprağa Can Verendir" projesi için tualin başına geçen resim öğretmeni Kerim Yılmaz, 2 haftada Kahramanmaraşlı 7 şehidin resmini yaptı.





Tabloları yaparken kullandığı boyaları ve araçları öğrenciler için okula veren Yılmaz, tabloları da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği aracılığıyla şehit ailelerine gönderdi.

Şehitlerin resimlerinin baba evlerinde olmasını isteyen Yılmaz, Şehit anne ve babalarının kendisine, "Bizim evlatlarımızın yüzünü her bir zerresini elinle mi işledin oğlum" dediğini aktardı. Yılmaz, resimleri çizmeye besmeleyle başladığını ve dua okuyarak çizdiğini anlattı.

Yılmaz'ın resmettiği şehitler;

Şehit Piyada Er İsmail Orçan

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Oğul

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mesut Kahraman Çam

Şehit Piyade Er Ramazan Orçan

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Oğul

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Adil Kozanoğlu















