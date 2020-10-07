Son dakika: Fransa'dan Türkiye'ye gönderilen kargodan DEAŞ çıktı

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İstanbul Hava Limanı'nda iki gün üst üste ele geçirilen şüpheli kargolardan toplam 20 adet yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş çeşitli ülkelere ait pasaportlar ele geçirildi. Pasaportların, daha önce Ahmet A.'ya geldiği belirlendi. Tutuklanan Ahmet A.'nın, DEAŞ üyelerine başka ülkelere gitmelerini sağlamak için sahte pasaport, kimlik ve vize temin ettiği anlaşıldı. Geçen günlerde Zavoi Aissa alıcı ismiyle gönderilen kargodan 8 adet yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş pasaportların yanı sıra bir adet sürücü belgesi, yeşil bir kart ve Kanada ülkesi oturum kartı çıktı. Ertesi gün gelen Anastasia Dios alıcı isimli ikinci kargodan da 12 adet pasaport çıktı.İHL Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Bürosu görevlilerince ele geçirilen pasaportların, şüpheli Ahmet A.'ya geldiği belirlendi. Şüphelinin DEAŞ üyelerine başka ülkelere gitmelerini sağlamak için sahte pasaport, kimlik ve vize temin ettiği anlaşıldı. Şüpheli Ahmet A. cezaevine gönderilirken, savcılığın hazırladığı iddianamede, şüphelinin DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçenlere pasaport temin ettiği, hakkında daha önce YTS olarak işlem yapıldığı kaydedildi. Şüphelinin DEAŞ mensuplarına başka ülkelere gitmelerini sağlamak için sahte kimlik ve vize temin ettiği, dolayısıyla üzerine atılı 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyeliği' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.