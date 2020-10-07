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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu barosuna kayıtlı avukat çıktı

’da kırmızı kategorideki ’nın etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme sonrası teröristin sağ kolunun ilginç bağlantıları tespit edildi. Kırmızı kategorideki teröristin en yakınındaki teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirlendi. Terörist, jandarmada ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 7.10.2020 20:49 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:07 ABONE OL
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

DİYARBAKIR BAROSU ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKMIŞTI
Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, "Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar" iddiasında bulunmuştu.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 03 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 teröristin etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "Kırmızı" kategoride sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu "Amara Doktor" kod adlı "Müzeyyen Aydınlı" olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyaller ve fotoğraflara da el konuldu. Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğraflarına yapılan incelemede fotoğraftaki kadının kimliği ortaya çıktı.

Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli Avukat) olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı belirlendi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
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