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'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! "Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı"

'ın Haftanin bölgesinde Mehmetçik, başarılı operasyonları ile terör örgütünü hezimete uğratırken, örgütte yaşanan çöküş teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarına da yansıdı. Haftanin'de 202 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerden temizlenen bölgelere 3'er ve 5'er kilometre aralıklarla kalıcı yüksek güvenlikli askeri üs bölgeleri oluşturuldu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:49 ABONE OL
PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı

Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısında bulunan topraklarındaki Haftanin bölgesinde Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe-Kaplan kara harekâtında terör örgütünün bölgede yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü hâkimiyetine son verildi. Örgütün sözde askeri kanadının eğitim kaplarının yer aldığı Haftanin içindeki Hantur-Kesrok-Ghakhawi-Mamand ve Kohareş kampları ile barınma alanları imha edildi, teröristlerden temizlendi. Haftanin'de 202 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerden temizlenen bölgelere 3'er ve 5'er kilometre aralıklarla kalıcı yüksek güvenlikli askeri üs bölgeleri oluşturuldu.

PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı

TELSİZ GÖRÜŞMELERİNE YANSIDI

Haftanin'de örgütün uğradığı hezimet teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz görüşmelerine de yansıdı. İstihbarat birimlerinin 25 Haziran- 25 Ağustos tarihleri arasında Haftanin bölgesinde kaydederek çözümlediği o telsiz konuşmaları şöyle:
Agit telsiz kodunu kullanan terörist: Sesimi duyan var mı ? Durumunuz nedir?

Cudi telsiz kodlu terörist: Ne durumu soruyorsun heval.. Kaç. Kaçın. Öldük. Ölüyoruz.

Herekol: Üstümüze tam isabet geliyor atışları. Acil-acil desteğe ihtiyacım var. Bitiyoruz

Agit: Sen bizim burayı görebiliyor musun? Herekol ?

PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı

Herekol: Nasıl göreyim, kafamı çıkaramıyorum ki. 7 kaybım var. Yan tarafımda kim vardı bilmiyorum ama sesleri kesildi. Hepsi öldü sanırım

Mordem (Kadın Terörist ): Konuşmayı bırak kaç. Kaçın.

Merdan telsiz kodlu terörist: Asker çoktur. Her taraftan ateş geliyor. Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı. Çok kayıp veriyoruz.

Cudi: Nasıl kaçacağız buradan ? Kaç demek kolay. Sen kaçabiliyor musun?

Merdan: Atacak tek kurşun kalmadı. Ben sabaha kadar saklanırsam teslim olacağım

Mazlum: Çok zor durumdayız asker çoktur. Her taraftan ateş geliyor

Garzan: Asker hepimizi tüketecek nereye kadar dayanacağız.

PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı

KARAYILAN İTİRAF ETMİŞTİ

terör örgütü elebaşı Murat Karayılan bir süre önce kendilerine yakın yayın organlarına yaptığı açıklamada Haftanin'de yaşanan hezimeti böyle itiraf etmişti: "Asker Pençe Kaplan harekâtını başlattı. Keşif uçakları, saldırı helikopterleri, yine karadan obüs, top ve daha birçok ağır silahlarla Haftanin'e girdiler. Kullanılan hava tekniği ile tüm Haftanin'e yerleşmek istiyorlar. Özellikle Haftanin'de yoğunlukta olduğumuz Hantur Dağı defalarca havadan vuruldu. Sonrasında alana indirmeler yaparak bölgeyi kuşattılar. Burada önemli kayıplarımız oldu. Yeni taktikler geliştirmezsek hepimiz imha olacağız''

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PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! "Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı"
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