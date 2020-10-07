PKK'nın Haftanin hezimeti telsiz konuşmalarında! "Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı"

Herekol: Nasıl göreyim, kafamı çıkaramıyorum ki. 7 kaybım var. Yan tarafımda kim vardı bilmiyorum ama sesleri kesildi. Hepsi öldü sanırım

Mordem (Kadın Terörist ): Konuşmayı bırak kaç. Kaçın.

Merdan telsiz kodlu terörist: Asker çoktur. Her taraftan ateş geliyor. Asker bu defa bizi bitirmeye kararlı. Çok kayıp veriyoruz.

Cudi: Nasıl kaçacağız buradan ? Kaç demek kolay. Sen kaçabiliyor musun?

Merdan: Atacak tek kurşun kalmadı. Ben sabaha kadar saklanırsam teslim olacağım

Mazlum: Çok zor durumdayız asker çoktur. Her taraftan ateş geliyor

Garzan: Asker hepimizi tüketecek nereye kadar dayanacağız.