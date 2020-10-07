SON DAKİKA HABERİ! 7 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 7 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde etkisini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen koronavirüs salgınıyla ilgili günlük tablo ile vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitetr ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında duyurulmaya devam ediyor. Bakan Koca'nın 7 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler 7 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak olan 7 Ekim 2020 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu verileri Bakan Koca paylaştığı anda burada olacak…
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.
Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.