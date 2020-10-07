SON DAKİKA HABER - Teröristbaşı Karayılan'a şok! Amanoslardan gelen haber Kandil'i karıştırdı

SABAH'ın istihbarat birimlerinde yer alan kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli başlatılan operasyon da Teröristlerin barındıkları nokta tespit edilince bölgeye SİHA ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi.

SON DAKİKA O TERÖRİSTLER BAKIN KİM ÇIKTI

22 Ağustos günü Hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerin 3'ünün de Gri kategoride aranan Ali Norşin kod adlı (Şefik Körman), Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ve Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristler oldukları belirlendi.