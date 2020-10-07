Son dakika haberi: Swinger şebekesi, fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyormuş

Adana il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden sapkın swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştıktan sonra savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti. Sapkın şebekenin evde bulunan çocuklarına uyguladıkları akılalmaz zorbalık da son dakika ayrıntısı ile ortaya çıkmış oldu.