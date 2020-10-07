Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Swinger şebekesine yapılan operasyonda 'iğrenç' ayrıntı ortaya çıktı! Çocuklarını odaya kilitlemişler...

Son dakika haberi: Swinger şebekesine yapılan operasyonda 'iğrenç' ayrıntı ortaya çıktı! Çocuklarını odaya kilitlemişler... Adana merkezli yapılan swinger operasyonunda son dakika ayrıntıları ortaya çıktı. 16 şehirde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 69’a yükseldi. Operasyon yapılan evlerle ilgili ortaya çıkan son dakika haberinde bazı çiftleri evlerde toplandıklarında çocukları başka bir odaya kilitleyip, fuhuş yaptıkları aktarıldı. İşte son gözaltı sayısının 69 olduğu baskındaki detaylar...

DHA Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:04 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:05 ABONE OL

Adana il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden sapkın swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştıktan sonra savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti. Sapkın şebekenin evde bulunan çocuklarına uyguladıkları akılalmaz zorbalık da son dakika ayrıntısı ile ortaya çıkmış oldu.

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi. Bu yolla 44 kadının mağdur olduğu bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

SON DAKİKA HABERİ ÇOCUKLARA AKILALMAZ ZORBALIK Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.

NE OLMUŞTU? Dün Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı. Sapık swiger şebekesine üye olduğu öne sürülen öncelikle 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.