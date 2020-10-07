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Son dakika: Kobani olaylarında 'u karıştıran 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi

Kobani olaylarında ’u karıştıran 3 zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, zanlıların evinde çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:58 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:01 ABONE OL
Son dakika: Kobani olaylarında Patnos'u karıştıran 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı İL Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen ve şehir merkezlerinde terör örgütü PKK'ya yardım eden, propaganda eylemlerine katılan, terörist cenazelerine katıldıkları ve bir çok suç işleyen 3 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde gözaltına alınan şahıslara yönelik yapılan aramalarda, örgüt dokümanları, av tüfekleri, havai fişekler ve çok sayıda suç unsuruna rastlandı. Zanlılar hakkında yapılan ifadelerin ardından, Ağrı Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARALARINDA ATİLLA ÖZBEY DE VAR

Aralarında İnsan Hakları Derneği Ağrı Şube Başkanı Atilla Özbey'inde bulunduğu zanlıların, 6-7 Ekim Kobani olaylarında Ağrı'nın Patnos ilçesinde ki eylemleri organize ettikleri tespit edildi.

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Son dakika: Kobani olaylarında Patnos'u karıştıran 3 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi
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