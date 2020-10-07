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Son dakika: Yer : Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberi: Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor. O denetimlerden biri de 'daydı. Maske kontrolü yapan ekipleri gören bir genç koşarak kaçmaya başladı. Polis, kendisinden kaçan kişiyi her yerde arıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:57 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika: Yer Çorum: Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...

'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Yer Çorum: Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi.

Son dakika: Yer Çorum: Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...

Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın" dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti.

Son dakika: Yer Çorum: Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...

Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

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Son dakika: Yer Çorum: Polisi görünce birden koşmaya başladı! Herkes şaştı kaldı...
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