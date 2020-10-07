Söz verdiler otelden attılar

GEÇEN 23 Haziran'da Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi'nde ailesiyle oturduğu bodrum kata sağanak yağış nedeniyle su basan Suat Büyükkılıç, belediyenin yerleştirdiği otelden yine belediye talimatıyla 13 gün sonra kovuldu. Afet sonrası kredi taksiti devam eden evini kullanamayan Büyükkılıç, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un sözünün ardından bir otele yerleşti. Ancak 13 gün sonra "Böyle bir sözümüz yok" restiyle karşılaştı. Bodrum kata dolan sular nedeniyle evi kullanılmaz hale gelen ve devam eden kredi taksiti nedeniyle de kiraya çıkacak gücü olmadığını belirten Büyükkılıç, bu durumdan belediyenin sorumlu olduğunu belirtti. Büyükkılıç, belediyeden şikayetçi olduğunu belirterek yargıya başvururken, konuyla ilgili soruşturma açıldı.