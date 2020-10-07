Vali Coşkun, Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı’na katıldı

TAMP-Kahramanmaraş İl Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve 26 çalışma grubunun katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapıldı.

Tatbikatın başkanlığını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Bilindiği üzere ilimiz afetsellik bakımından riskli iller arasında bulunuyor. Depremin yanında sel ve benzeri afetler bakımından da ilimiz riskleri barındırıyor. Dolayısıyla bugün Sel/Su Baskını masabaşı tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bu tatbikatla afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında kurtarmalar, ilkyardım, geçici barınma ve afet sonrasında yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için bütün birimlerimiz arasında gerekli koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz.

Bu tatbikat ile birlikte uygulamada karşılaşabileceğimiz sorunlarla ilgili önceden tespitlerimizi yapıp buna göre tedbirlerimizi almaya yönelik çalışmalarımızı yürüteceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu tatbikatın İlimiz adına önemli kazanımlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

AFET YÖNETİMİNDE MASABAŞI TATBİKATI

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'un sunumu ile devam eden tatbikatta Vali Coşkun, hazırlanan senaryolara göre canlı bağlantılar yaparak olay yerlerinden bilgiler aldı. Vali Coşkun, AFAD Başkanlığı ile de canlı bağlantı kurarak Sel/Su Baskını ile ilgili bilgiler vererek afetle mücadelede eksikler konusunda destek istedi. Senaryoların eksiksiz uygulandığı tatbikatın ardından Vali Coşkun, alanda kurulan çadırları ziyaret ederek bilgiler aldı ve tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.