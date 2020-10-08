Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MSB 2000/4 tertip Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak olan on binlerce genç, Kasım celbi askerlik yerleri için geri sayımını sürdürüyor. 2000/4 tertip olarak da adlandırılan askerlik yükümlüleri, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görevini nerede gerçekleştireceklerini öğrenecek. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, 2000/4 tertip 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB'nin açıklaması...

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;