Osman Gazi Kandemir, "Baktığımız zaman az bir bölge ele geçirilmiş gibi görünüyor ama askeri harekât böyle yürür zaten. Harbin önemi düşmanın savunma azim ve iradesini kırmak. Burada beklenen Emeni kuvvetlerinin 'tamam biz bu işi yapamayacağız' deme noktasına getirmek. (Azerbaycan) şimdi hem kuzeyden hem güneyden ilerliyor. Bu harekata bakıldığı zaman nihai hedefinin eğer Azerbaycan toprakları ile sınırlı kalacak ise; ki şuanda siyasilerin açıklaması öyle… Stratejik seviyelerin kararı bu! Stratejik seviye kim? Azerbaycan Devleti… Bu harekatın hedefi Laçin bölgesi olabilir" dedi.

Azerbaycan'ın harekattaki hedefi orası! Uzman isim A Haber'de açıkladı

"BU HAREKETİN HEDEFİ LAÇİN BÖLGESİ OLABİLİR"

Ermenistan'ın sivillere yönelik aşağılık saldırısının ardından harekete geçen Azerbaycan'ın başarılı ilerleyişi sürüyor. Operasyonun üzerinden 12 gün geçti ve Karabağ'da cephe hattı genişledi. Peki Azerbaycan'ın harekattaki hedefi neresi? Uzman isim Emekli Tuğgenereal Ossman Gazi Kandemir, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında açıkladı. Kandemi "Baktığımız zaman az bir bölge ele geçirilmiş gibi görünüyor ama askeri harekât böyle yürür zaten. Harbin önemi düşmanın savunma azim ve iradesini kırmak. Burada beklenen Emeni kuvvetlerinin 'tamam biz bu işi yapamayacağız' deme noktasına getirmek. (Azerbaycan) şimdi hem kuzeyden hem güneyden ilerliyor. Bu harekata bakıldığı zaman nihai hedefinin eğer Azerbaycan toprakları ile sınırlı kalacak ise; ki şuanda siyasilerin açıklaması öyle… Stratejik seviyelerin kararı bu! Stratejik seviye kim? Azerbaycan Devleti… Bu harekatın hedefi Laçin bölgesi olabilir" dedi."