Bakan Soylu, Şırnak’ta komandolarla kahvaltıda bir araya geldi “Sonbahar operasyonlarına başladık”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün gece beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay'ında geçirdi. Komutanlarla gece toplantı yapan Baklan Soylu, sabah kahvaltısında ise komandolar ile bir araya geldi.

Bir ekim itibari ile sonbahar operasyonlarına başladıklarını belirten Bakan Soylu, "Buradaki planlamamızda 7 bin 400'üzün üzerindedir. Ama inanıyorum ki salgın olmasına rağmen yüzden 143 gerçekleştirdiğimiz ilkbahar, yaz operasyonlarında kış operasyonlarında da daha üst seviyede bir performans ile bitireceğiz. Terör örgütünü bir boks ringi gibi düşünün köşeye sıkıştılar. Vurdukça vuruyoruz. Mecali kalmamıştır. Kaçacak yerleri kalmadı. Bakın sizde şahitsiniz. Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan Saha Sorumlusu burada müstahakkını buldu. Bundan 3 gün önce Diyarbakır Lice'de özel güç sorumlusu müstahakkını buldu. Yani bilmenizi istiyorum ki hakikaten sayın Cumhurbaşkanımız da burada mücadele eden erimize, uzman çavuşumuza, astsubayımıza, yüzbaşımıza, binbaşımıza teğmenimize kadar generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Van'da yüzbaşımızı şehit verdik mağaranın içerisinde. Yarbayımız yaralandı mağaranın içerisinde. Yani bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir. Dün gece bir terörist daha ikna ile teslim oldu. 174 oldu. Bir yılda 174 ikna edildi. Gelen ve adalete teslim olan teröristten bahsediyorum. Terör örgütüne katılım bu yıl toplam sayı 42. Sahaya öyle bir basıyorsunuz ki bir taraftan terör örgütünün sökülmesini yani terör örgütünün içerisinden kaçışları, onlarla kurduğumuz irtibatlar sonucu teslimleri diğer taraftan da terör örgütüne katılımların tamamen durduruyorsunuz. Aynı zamanda terör örgütü kendi arasında irtibat kuramıyor. Telsiz ile konuşmaktan korkuyor. Telsiz konuşmaları sayısı terör örgütü tarihinin en düşük sayısında. Bütün bunlar doğru bir strateji izlediğimizi, doğru bir anlayış ortaya koyduğumuzu, doğru bir süreç yönettiğimizi ve Allah'ın izni ile inşallah sonucu en yakın zamanda alacağımızı göstermektedir" dedi.

"CUDİ'NİN KALBİNE GİRDİK"

Cudi Dağı'nın kabine girdiklerini belirten Bakan Soylu, "Kaçacak delik bulamamalılar. Neredelerse gidip üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi felik felik arayıp, taramalı bunların bir daha buralarda yaşayamaz hale getirmeliyiz. Ya teslim olacaklar, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çare olmamalı. Onun için özellikle hem ilkbahar yaz operasyonlarında ortaya koyduğumuz performans, hem kıran kapan ve en son devam eden yıldırım operasyonlarında ortaya koyduğunuz performansın inancı, kararlılığı işbirliği en yüksek noktaya taşıyacağımız bir noktaya gidiyoruz. Bu konuda elimizdeki imkanlar kabiliyetler, kapasiteler en üst noktadadır. Araçlarımız gereçlerimiz, yerli mühimmatlarımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bir taraftan jandarmamız, bir taraftan özel harekâtımız, polisimiz, bir taraftan güvenlik korucularımız hep birlikte omuz omuza bir mücadele yapıyoruz. Sadece burda değil. Sınırın dışında. Hakruk'ta, Avaşin, Basyan, Metina'da Zap'ta dışarıya bastıkça tamamen akılları dağılmaktadır" dedi.

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