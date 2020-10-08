Bakanlık hücresine baskın: 22 gözaltı

ANKARA'DA örgütün bakanlıklar yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kapatılan Bank Asya'da hesap artışı yaptıkları belirtildi. Yine Ankara'da 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Adana'da terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve haklarında örgütün 'mahrem yapısı' içerisinde bulundukları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, öğretmen, polis memuru ve hemşirenin de olduğu öğrenildi.