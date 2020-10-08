Bir önceki seçimi bilen şirketten son dakika seçim anketi açıklaması! Partilerin son oy oranları ne kadar?

Son dakika seçim anketi sonuçlarını bugünkü köşesinde okurları ile paylaşan Mahmut Övür BETİMAR'ın çalışmasını paylaştı. Buna göre son seçim anketi muhalefete zaten yerlerde olan inancın daha da dip yaptığını gösterdi. Çarpıcı anket sonuçları muhalefet partilerine olan güvenin, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi ve atılımcı olabilme konusundaki inancın neredeyse tamamen yok olduğunu ortaya koydu.
İşte Övür'ün yazısında yer verdiği son seçim anketi ve sonuçları;
"Betimar Araştırma şirketinin 23-26 Eylül arasını kapsayan bir kamuoyu araştırması var. 26 ilde 3094 kişiyle yapılan araştırmada ilk olarak şu sorulmuş "Mevcut AK Parti hükümetinin Türkiye'nin gündemini oluşturan sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?" sorusu sorulmuş.
Evet diyenlerin oranı yüzde 48.7. Hayır yüzde 42.3. Kararsızların oranı ise yüzde 9.
Yüzde 42.3 hayır çıkması muhalefeti umutlandırabilir ama gerçek öyle değil. Öyle olmadığını ikinci soruda görüyoruz. Soru şu: "Muhalefetin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini düşünüyor musunuz?"
İşte cevaplar; Evet yüzde 17.7. Hayır yüzde 68.5. Cevap yok: 13.8
CHP VE HDP'YE KENDİ OY VERENLERİ BİLE GÜVENMİYOR!
Vahim bir tablo... Tabii burada dikkat çeken önemli nokta, sabah akşam "ülke battı, bitti, dış politikada iflas ettik" siyaseti yapan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verenlerin kendi partilerine güvenmemeleri. CHP seçmeninin yüzde 45'i İP seçmeninin yüzde 58'i, HDP seçmeninin de yüzde 71'i kendi partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inanmıyor.
İKİDE BİR ERKEN SEÇİM DİYENLER NEREDEYSE BARAJ ALTI OLMUŞ!
Doğrusu bu siyasi zeminde muhalefetin ikide bir erken seçimi gündeme getirmesi suni gündem oluşturmaktan öteye geçmiyor. Bu gerçeği "Bugün bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda da görüyoruz.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:
MUHARREM İNCE SORUSU
Küçük partiler arasında en vahimi ise CHP'nin büyük umut bağladığı Deva ve Gelecek Partileri. Biri yüzde 1'i zor buluyor, diğeri de 0.6'yı geçemiyor.
Bu araştırmada CHP yönetimine karşı bir son dakika kararıyla "Memleket Hareketi" başlatıp yollara düşen Muharrem İnce'yle ilgili şu soru da sorulmuş: "Muharrem İnce'ye oy verir misiniz?" Bu soruya toplumun yüzde 7,6'sı olumlu cevap vermiş.
İNCE EN YÜKSEK OYU CHP VE İYİ PARTİ'DEN ALIYOR
Parti kurar mı bilemem ama araştırmalarda yüzde 1'lere ulaşamayanların parti kurduğu, öne çıkartıldığı bir ortamda bu oran hiç de küçümsenecek bir oran değil. İnce, en yüksek oyu da CHP ve İYİ Parti'den alıyor.