CHP yine şaşırtmadı

Restorasyon sonrası yeniden açılan Galata Kulesi için önceki gece düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinliğini CHP sahiplendi. Açılışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden görselleri, "İBB yine yaptı yapacağını, milyonların kalbini fethetti" diyerek paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşıma CHP'liler de tepki gösterirken, Polat henüz bir açıklama yapmadı. Açılışta Zeynep Bastık konser vermiş, bakanlık da mapping ve ışık gösterileri düzenlemişti.