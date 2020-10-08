Eşine aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu yaşadı... İlginç olay Manisa'da yaşandı

Elime baktığımda ciddi bir kanama tespit ettim. Sağ olsunlar komşular yardımcı oldular. Kanamam durduktan sonra arabaya geri döndüm. Sebebini araştırdığımda şoför koltuğunda oturma yeriyle yaslanma yeri arasında yaslanma yerinden dışarı doğru kesici bir cisim çıktığını gördüm. Hemen bir bezle o bölgeyi kapattım ve eşime o bezi kaldırmamasını ve yarın yetkili servise gitmesini ve baktırmasını söyledim. Daha sonra eşim yetkili servise gitti. Ben de kontrol için doktora gittim. O sırada eşim arabayı teslim ettiğinde içeriden kesici bir cisim çıkmış. Söyledikleri kadar biliyorum 7 santimetre uzunluğunda bir falçata bıçağı çıkmış koltuğun içinden. Daha sonra olay bizim açımızdan kapandı bir sıkıntı olmadı. Salı günü sabah eşimi tekrar aramışlar.