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şüphelisi doktor 'da gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na karşı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 'de düzenlenen operasyonda doktor İ.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.A'yı 'da gözaltına aldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 17:41 Son Güncelleme: 8.10.2020 17:44 ABONE OL
FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) GATA "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 doktor Sakarya'da gözaltına alındı.

DOKTOR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor İ.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.A'yı Sakarya'da gözaltına aldı. Edirne'ye getirilen şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
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