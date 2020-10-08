FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) GATA "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 doktor Sakarya'da gözaltına alındı.
DOKTOR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor İ.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.A'yı Sakarya'da gözaltına aldı. Edirne'ye getirilen şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.FETÖ imamı Erkan Karaarslan iş yapmadan fatura kesmiş Son dakika: Suriye, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz, Körfez... Başkan Erdoğan'dan Katar medyasına flaş açıklamalar