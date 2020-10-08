İHA’lar gördü FATİHLER vurdu! O Teröristlerin 2’si kadın çıktı

Son dakika gelen haberlere göre Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda Hakkâri kırsalında etkisiz hale getirilmişlerdi.



İHA'nın görüp Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ( Fatihler) adlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin etkisiz hale getirdiği o teröristlerin kimlik tespit çalışması tamamlandı.







Buna göre o teröristlerin VAN nüfusuna kayıtlı Eylem Rojen kod adlı ( Leyla Acar) MARDİN-DERİK nüfusuna kayıtlı Dilan Koçer kod adlı (Foza Badır) adlı kadın teröristler ile DİYARBAKIR nüfusuna kayıtlı Numan Amed Kod adlı Hamit Kartal adlı PKK'lı teröristler olduğu ortaya çıktı.



74 OPERASYONEL TİM KATILMIŞTI



19 TEMMUZ'DA bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev almıştı.

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