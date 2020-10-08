İki oğluyla Karabag’ın özgürlüğü için gönüllü cepheye koşmuştu! Şehadet şerbetini içti

Azerbaycan ordusu Ermenistan birliklerine işgal ettikleri Dağlık Karabağ bölgesinde ağır darbe vurup peş peşe kazandığı cephelerle zafere yaklaşırken geçtiğimiz hafta başında iki oğluyla birlikte, Ermenistan'a karşı Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan komedi senaristi Müşfik Abbasov şehit oldu.





Dağlık Karabag'da Azerbaycan cephesine gitmeden önce İki oğlu İntigam ve Şamil ile birlikte giydiği Azerbaycan ordusu üniformasıyla hatıra fotoğrafı çektiren Azerbaycanlı senarist Müşvik Abbasov'un şehit olduğu haberinin belirlenmesiyle sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.





Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan senarist Müşvik Abbasov'un şehit olduğunu sosyal paylaşım platformlarından öğrenen Binlerce kişi abbasov'un ardından gözyaşı döküp ( Karabag'ın özgürlüğü için cepheye koştu ve katil Ermeniler tarafından şehit edildi. Albayrak da yıldız olmuştur) diyerek taziye mesajları yazdı.

AZERBAYCAN HALKININ 'ARTIK YETER'' DEDİĞİNİN ONUR ÖRNEĞİDİR

SABAH.COM.TR'ye özel açıklama yapan Dünya Azerbaycanlıları Kongresi başkanı Dr Asıf Kurban'' Baba Abbasozv'un şehit olması Azerbaycan Halkının ' Artık yeter' dediğinin onurlu bir örneğidir. Senarist Müşvik Abbasovun şehit olması Azerbaycan halkı devletinin arkasında devleti ile bütünleşmiş olduğunun bir örneğidir iki oğluyla gönüllü olarak cepheye giden baba Müşvik abbasovun şehit olması .Azerbaycan halkı artık yeter dediğinin onur örneğidir baba Abbasov un bu davranışı.

Bir babanın iki oğlu'yla Ermenileri topraklarımızdan defetmek için yola çıkması ve şehit olması Sadece 100 binlerce Azerbaycan halkı için de bir örnektir.

Baba müşfik Abbasovun Şehit olmasına üzüldük ama şunu da biliyoruz ki Azerbaycan'ın şerefli tarihinde bu baba Yerini alacaktır. Azerbaycan ordusu Ermeni ve kendisi ile hareket eden teröristlerle birlikte İşgal ettikleri bu topraklardan çıkarıldıktan sonra Bu baba gibi şehitlerimizin hatıralarını orada bu topraklarda yaşatacaklardır '' dedi.

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