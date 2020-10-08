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İngiliz medyası SABAH'ı referans aldı

Didim'de diş tedavisi sonrasında kaldıkları otelde kendilerinden geçmiş halde bulunan 3 İrlandalı turistten birinin ölümü, ikisinin de yoğun bakımdaki tedaviyle ölümün kıyısından dönmesinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili gelişmelere geniş yer ayıran İngiliz gazeteleri, SABAH'ın özel detaylarla dolu haberlerini referans aldı. Olayı 'diş tedavisine' bağlamaya çalışan Ada basını, doğru bilginin izini süren SABAH'ın haberlerinden ilk kez 'kokain' gerçeğini öğrendi. İngiliz gazeteci, resmi kayıtlara göre olayın öncesini ve sonrasını ortaya koyan SABAH muhabirine, "Müthiş haberler yaptın" yorumunu yaptı. Mirror Gazetesi haberinde SABAH'ın haberine göre ifadesini kullandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:02 Son Güncelleme: 8.10.2020 14:35 ABONE OL
İngiliz medyası SABAH'ı referans aldı

Kuzey İrlandalı 3 kişi, 3 Ekim'de kaldıkları dairede bilinçsiz halde bulunmuş, DJ'lik yapan 33 yaşındaki Richard Molloy hayatını kaybetti, arkadaşları Declan Carson ve Aaron Callaghan ise yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Molloy'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Carson ve Callaghan'ın idrar testlerinde uyuşturucu madde kokain çıktı. SABAH, bu detayları ilk duyuran oldu.
İngiliz basını, olayın 'diş tedavisine' bağlayarak olayı farklı noktaya taşımaya çalıştı. Ancak SABAH, gerçeğini izini sürdü ve resmi kayıtlara göre olay gecesi ve sonrasıda yaşananları an be an ortaya koydu. Buna göre iki gencin kanında eroin bulunması olayın seyrini değiştirdi.

SABAH'A TEŞEKKÜR!
SABAH'ın özel detaylar içeren haberleri Ada basınında da yer buldu. İrlanda ve İngiltere'den gazeteciler muhabir ve editörlerimizle irtibat kurarak olayla ilgili bilgiler almaya çalıştı.

Belfast ve Londra merkezli medya siteleri SABAH'ın haberinden içerikler kullandı. İngiltere'nin en büyük yayın organlarından Mirror'un kıdemli muhabiri Chris Kitching, Muğla muhabirimiz Hayrettin Şaşmaz'a, kendisiyle paylaştığı bilgiler için teşekkür ederek, "Bu konuyla ilgili müthiş haberler yaptın." yorumunda bulundu.

Kanlarında kokain bulunmuştu… Komadaki turistlerle ilgili flaş gelişme…

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İngiliz medyası SABAH'ı referans aldı
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