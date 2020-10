İngiliz medyası SABAH'ı referans aldı

Kuzey İrlandalı 3 kişi, 3 Ekim'de kaldıkları dairede bilinçsiz halde bulunmuş, DJ'lik yapan 33 yaşındaki Richard Molloy hayatını kaybetti, arkadaşları Declan Carson ve Aaron Callaghan ise yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Molloy'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Carson ve Callaghan'ın idrar testlerinde uyuşturucu madde kokain çıktı. SABAH, bu detayları ilk duyuran oldu.

İngiliz basını, olayın 'diş tedavisine' bağlayarak olayı farklı noktaya taşımaya çalıştı. Ancak SABAH, gerçeğini izini sürdü ve resmi kayıtlara göre olay gecesi ve sonrasıda yaşananları an be an ortaya koydu. Buna göre iki gencin kanında eroin bulunması olayın seyrini değiştirdi.

SABAH'A TEŞEKKÜR!

SABAH'ın özel detaylar içeren haberleri Ada basınında da yer buldu. İrlanda ve İngiltere'den gazeteciler muhabir ve editörlerimizle irtibat kurarak olayla ilgili bilgiler almaya çalıştı.

Belfast ve Londra merkezli medya siteleri SABAH'ın haberinden içerikler kullandı. İngiltere'nin en büyük yayın organlarından Mirror'un kıdemli muhabiri Chris Kitching, Muğla muhabirimiz Hayrettin Şaşmaz'a, kendisiyle paylaştığı bilgiler için teşekkür ederek, "Bu konuyla ilgili müthiş haberler yaptın." yorumunda bulundu.