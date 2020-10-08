İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bakırköy İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyondaki aramalarda daralı ağırlığı 9 kilo 280 gram gelen Hint Keneviri, bitki parçaları (skunk) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan zanlı adliyeye sevk edildi, tutuklandı.

İstanbul'da dev operasyon! Uyuşturucu satıcılarına büyük kıskaç | Video

İKİNCİ OPERASYON DA YAPILDI

Beyoğlu İlçesi'nde yapılan ikinci operasyonda ise daralı ağırlığı 36 kilogram gelen Hint Keneviri bitki parçaları (skunk), daralı ağırlığı 5 kilogram toz esrar, bir hassas terazi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. Toplamda daralı ağırlığı 45 kilo gelen Hint Keneviri ele geçirildi.