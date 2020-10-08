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’da dev operasyon! satıcılarına büyük kıskaç!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bakırköy ve Beyoğlu İlçeleri’nde operasyonu yaptı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 45 kilo gelen Hint Keneviri, bitki parçaları (skunk), daralı ağırlığı 5 kilogram toz esrar, bir hassas terazi ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı. İki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:03 ABONE OL
İstanbul’da dev operasyon! Uyuşturucu satıcılarına büyük kıskaç!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bakırköy İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyondaki aramalarda daralı ağırlığı 9 kilo 280 gram gelen Hint Keneviri, bitki parçaları (skunk) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan zanlı adliyeye sevk edildi, tutuklandı.

İstanbul'da dev operasyon! Uyuşturucu satıcılarına büyük kıskaç | Video

İKİNCİ OPERASYON DA YAPILDI

Beyoğlu İlçesi'nde yapılan ikinci operasyonda ise daralı ağırlığı 36 kilogram gelen Hint Keneviri bitki parçaları (skunk), daralı ağırlığı 5 kilogram toz esrar, bir hassas terazi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. Toplamda daralı ağırlığı 45 kilo gelen Hint Keneviri ele geçirildi.

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İstanbul’da dev operasyon! Uyuşturucu satıcılarına büyük kıskaç!
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