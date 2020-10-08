İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisini edindi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda Somali uyruklu 25 kişi yakaladı. Düzensiz göçmenler, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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