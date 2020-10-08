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'de 25 düzensiz yakalandı

'in Aliağa ilçesinde 25 düzensiz yakalandı. Yakalana göçmenlerin uyruklu oldukları açıklandı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:01 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:12 ABONE OL
İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisini edindi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda Somali uyruklu 25 kişi yakaladı. Düzensiz göçmenler, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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