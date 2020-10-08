Kalfa Adem Soytekin’in tek rakibi TOKİ!

SABAH, İstanbul Beylikdüzü'nde inşaatlarda kalfalık yaparak iş hayatına başlayan 45 yaşındaki Adem Soytekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminde tanıştıktan sonra usulsüz inşaatlar ve adrese teslim ihalelerle başlayan önlenemez yükseliş öyküsünü ilk kez kamuoyuna duyuruyor.







14 yıl inşaatlarda kalfalık yaptıktan sonra inşaat malzemeleri temin etmeye başlayan ve sektörde "Kalfa Adem" olarak bilinen Soytekin'in kariyeri CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı İmamoğlu'yla tanışınca 'mucizevi biçimde' değişti. Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapan İmamoğlu'yla çalışmaya başlayan Soytekin'in yükselişi 2010'da kurduğu Asoy İnşaat ile Sulkar Yatırım adlı şirketler adına Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt'ta yaklaşık 25 milyar liralık projelerle başladı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla birlikte kamu ihalelerine de girmeye başlayan Soytekin'e adrese teslim ihaleler verildi. Belediyenin araç kiralama, binaların onarım işlerini aldı. İmamoğlu tarafından kayrılan Soytekin, pazarlık usulüyle İBB'nin ihalelerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda 15 kreş ihalesinin yanı sıra Silivri'deki KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihaleleri verildi.







İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla birlikte kamu ihalelerine de girmeye başlayan Soytekin'e adeta adrese teslim ihaleler verildi. Belediyenin araç kiralama, binaların onarım işlerini aldı. Soytekin; Zigana 360, Evim Beylikdüzü, Zigana Panorama, Terra Garden, Park Teras'ın da aralarında bulunduğu büyük projelere imza attı. Beylikdüzü'nün en yüksek projesi olan 125 metre yükseklikle 38 katlı Akros İstanbul'u hayata geçiren Âdem Kalfa, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İBB'den de ihale almaya başladı. Şu ana kadar pazarlık usulüyle İBB'den 15 kreş ihalesinin yanı sıra Silivri'deki KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldı.







ADRESE TESLİM İHALELER

2015'e kadar sadece Beylikdüzü'nde projelere imza atan Soytekin, İmamoğlu'nun ilçe başkanlığına oturmasından sonra çalışma alanını genişletti. Soytekin Büyükçekmece, Esenyurt, Bakırköy'ün de aralarında bulunduğu ilçeler ile Balıkesir Edremit, Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda bölgede inşaatlar yapmaya başladı. Türkiye'de konut üretim alanında en büyük olan TOKİ'yle yarışır hale gelen Soytekin'in işleri bununla da sınırlı değil. Beylikdüzü, Büyükçekmece bölgesinde yaptığı lüks konut ve ticari alan projelerinin büyük bölümü imar planlarına aykırı olarak hayata geçti. Ancak bazı projelerinde kaçak bölümler, fazlalıklar olduğu için iskân alamıyor. Alt yapı, çevre düzenleme işlerinin de aranan ismi olan Kalfa Adem'e Beylikdüzü'nde tüm alt yapı tadilat işleri de adrese teslim ihalelerle verildi. Kültür Merkezi tadilatının yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi'nin yeni binasını da Soytekin yaptı. Sadece Beylikdüzü Belediyesi'nden 150 milyon TL'lik ihaleyi alan isim oldu Soytekin..



125 METRELİK İMARA AYKIRI KULE DİKTİ

Adem Soytekin, İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Zigana 360 Panora projesinin kaba inşaatını da yaptı. Beylikdüzü'nün en yüksek binası olan 125 metrelik Akros İstanbul adını verdiği projeyi de o hayata geçirdi. Ancak bu kule de imara aykırı yapıldı. Torpark sahibi Erkan Koçali ile davalık oldu. Koçali, Soytekin'in kat karşılığı yaptığı kulede kendisinden 2 bin 500 metrekarelik alanı çaldığı iddiasıyla dava açtı.







KREŞ İHALELERİNİ KAPTI

31 Mart yerel seçimleri sürecinde İmamoğlu'nun en önemli projelerinden biri "150 mahalleye 150 kreş"ti. Proje için bazı iş adamları bağışlar yaptı. İşin garip tarafı bağışlanan paralar da pazarlık usulüyle yetenekli kalfaya gitti. Yaklaşık 40 milyonu bulan maliyeti ile 15 kreşin yapımını Soytekin üstlendi. Soytekin İBB'den ayrıca "Sarıyer Hacıosman Korusu Çevre Düzenleme" işini İBB iştiraki İSTON'dan 26 milyon 605 bin TL'ye aldı.



ARAÇ KİRALADI

Beylikdüzü Belediyesi'nin her yıl yenilenen araç kiralama ihalesi Soytekin'e verildi. İhale için 10 şirket dosya aldı. Bu şirketlerden sadece ikisi ihaleye girdi. Tesadüf o ki 2019 - 2022 araç kiralama işini 150 bin TL kırım yaparak Soytekin'in şirketi Sulkar 35 milyon 941 bin TL'lik teklifle kazandı.

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