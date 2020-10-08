Koronayı yenen Akçaabat Belediye Başkanı ‘plazma’ vererek örnek oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz ay, anne babasıyla birlikte yaptırdıkları test sonuçları pozitif çıkan belediye başkanı Ekim, 14 günlük tedavi ve izolasyon sonrası test sonuçları negatif çıktı.

BAŞKANDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Koronavirüsü yenen Başkan Ekim, Kızılay kan merkezine giderek İmmün plazma verdi.

Başkan Ekim; "Geçtiğimiz ay ailece koronavirüse yakalanmıştık. Annem ve babam tedavi olarak kısa sürede koronavirüsü yenmişti. O süreçte bende de koku ve tat kaybı, eklemlerimde ağrılar vardı. Hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdım. Test sonucum pozitif çıkınca hastanede hemen tedaviye başlandı. Tedavi sonrası evde izole olurken eşim ve 3 çocuğumun yanında maskemi hiç çıkarmadım. 14 günlük tedavi ve izolasyon sonrası tekrar test yapıldım ve test sonucum negatif çıktı. Koronavirüsü yenen herkesin Kızılay'a gelerek İmmün plazma vermesi için ben de örnek olmak istedim. İnşallah verdiğim İmmün plazma hastalara şifa olur." dedi.