“Maraş seçim yatırımı değil” diyen KKTC Başbakanı Tatar'dan mülklerle ilgili flaş açıklama

KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı. Başbakan Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan bölge hakkında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maraş açılımının seçim yatırımı olmadığını vurgulayan Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve proaktif siyaset ışığında bu adımın atıldığını belirterek, "Mülklerle ilgili adım sonra gelecek" dedi.

TARİHİ ADIM

Başbakan Tatar, "Bugünü çok önemsiyorum. Önemli bir karar aldık. Yıllardan beridir konuşulan ancak ertelenen adımı, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, 2 gün önce Ankara'da verilen mesaj ve KKTC'de çeşitli aşamaların düzenlenmesiyle bu açılımı gerçekleştirdik. Şu an açılan sahil şeridi, kamu alanları ve parklardır. Süratle alt yapı eksiklikleri giderilmektedir. Önemli olan bu tarihi adımın atılmasıydı. Gazi Mağusa turizminin geliştirilmesi, ekonomi, turizm ve uluslararası alanda tanınan Maraş'ın açılması insanlığa büyük bir hizmet verecektir. Orada çeşitli mülkler, oteller ve iş yerleri vardır. 46 yıldır heba olmuştur. Her gün bu hayalet şehrin harap olmasını görmek insanlığa yakışmamıştır.Federal zeminde bir çözüm olursa Maraş'ın iadesi söz konusu olur diye bu şekilde siyaset izlenmiştir. Crans Montana'da federal çözümde anlaşma için Kıbrıslı Türklerin gösterdiği iyi niyete rağmen Rumlar nedeniyle anlaşmaya varılamadı" dedi.



"MÜLKLERLE İLGİLİ ADIM SONRA GELECEK"

Mülklerle ilgili adımın ilerleyen zamanlarda geleceğini ifade eden Tatar, "Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle, hem Avrupa'nın hem dünyanın tanıdığı bir mekanizmanın kararıyla mülkler iade edilecektir. İzlediğimiz siyaset malların eski sahiplerine iadesiyle süreç izlenecektir. Hak sahipleri alacak. Yüzlerce Rum zaten başvurmuş durumdadır. Buranın açılmaması, mülklerine geri dönememeleri esas insan haklarına aykırıdır. Devlet olarak altyapı, elektrik, yol gibi düzenlemeleri yaptıktan sonra onlar ya mallarına sahip çıkacaklar ya devredebilirler. Onların vereceği karardır. Bu süreci dikkatle yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buluyor! Halkın kullanımına açılıyor... | Video



"TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUYLA, KKTC BÖLGEDE STATÜSÜNÜ YÜKSELTMİŞTİR"

KKTC'nin Doğu Akdeniz, Mavi Vatan ve diğer kavramların belirgin hale gelmesiyle uluslararası bir meseleye dönüştüğünü aktaran Tatar, "Türkiye'nin kararlı duruşuyla KKTC bölgedeki statüsü yükseltmiş ve söz sahibi olma noktasına gelmiştir. Başbakan olarak Maraş hamlesini bu bağlamda da değerlendiriyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun zamandır beklenen bu adım Türkiye'nin de desteğiyle gerçekleşmiştir" dedi.

"MİLLİ MESELEDE ÖNEMLİ ADIM"

Maraş'ın açılmasının Milli meselede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tatar, "Milli meselede fevkalede önemli bir adımdır. Hiçbir seçim yatırımı yoktur. Seçime yönelik bir adım değildir. Kıbrıs Türk halkının beklediği bir gelişmeydi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdik. Proaktif siyaset, Doğu Akdeniz'deki dengeler bu adımı gerektirdi. KKTC'nin potansiyel ve gücünü yüceltmiş olduk. KKTC ekonomisi ve turizminin daha iyi noktalara taşınması için Türkiye ile işbirliğ içinde çalışmakta olduğumuzu paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.