Osmanlı Aile Reisi’nden çarpıcı açıklama! "Siyasi şova ve kurguya dönüştürüldü"

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunu Londra'daki müzayede de satın alıp İstanbul'a getiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tablonun gerçekliği ve ödenen miktar tartışmalara neden oldu. Evvelki gün ise bir açılışla tablonun sergileneceği duyuruldu. Bu açılışta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Osmanlı Hanedanından bazı isimlerde bulunuyordu.

Osmanlı Hanedanı'ndan olduğu belirtilen kişiler tablo ile bağlantılı bir de konuşma yaptı. Bu konuşmada "Bizi çok mutlu ettiniz, eminim burada bulunan herkes de benimle aynı hissiyata sahiptir. Bu tabloyu da aldığınız ve bizi kazandırdığınız için ayrıca mutluyuz. Biz de aile olarak her zaman yanınızdayız ve hizmetinize hazırız..." denildi.





ADETA ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Osmanlı Hanedanı mensupları bu durumla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Bu açıklamada bahse konu tablonun adeta bir şov unsuru olarak kullanıldığının altı çizilirken, Osmanlı Hanedanı'nı temsil ettiği söylenen ve adeta bir kurgu şova dönüştürülen konuşmalar hakkında sert ifadeler kullanıldı.

Osmanlı Aile Reisi Şehzade Abdülkerim Harun Efendi tarafından yapılan basın açklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Londra'da yapılan müzayede sonucu satın alınan ve orjinalliği tartışmalı bulunan Fatih Sultan Mehmet Han tasvirli tabloya ilişkin olarak 'Osmanlı Hanedanı Üyeleri'yle tanıştırıldı'başlığıyla düzenlenen davet görüntüleri Kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Söz konusu davete iştirak eden bir kısım Hanedan Mensupları'nın, davet sahibi tarafından özenle seçildiğini ve Osmanlı Hanedan Üyeleri üzerinden siyasi algı yönetimine ilişkin bir saik ile hareket edildiğini, teesüfle öğrenmiş bulunmaktayız"denildi.

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PLANLANMIŞ BİR KURGU

Açıklamada şunlara değindi: "Basın davetine ilişkin görüntülerin tetkikinde, adeta önceden planlanmış bir kurgu dahilinde cereyan eden konuşmalarda, bir şahıs tarafından: '... Bizi çok mutlu ettiniz, eminim burada bulunan herkes de benimle aynı hissiyata sahiptir. Bu tabloyu da aldığınız ve bizi kazandırdığınız için ayrıca mutluyuz. Biz de aile olarak her zaman yanınızdayız ve hizmetinize hazırız...'biçiminde ifadeler serdedilmiş ve kendisine karşı da 'Beraber çalışacağız birlikte neler yapabiliriz...'şeklinde mukabelede bulunulmuştur.

Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki, her ne kadar söz konusu davet ve kameralar önünde yapılan açıklamalar, Osmanlı Hanedanı üzerinden lanse edilmiş ise de Hanedan'ın, hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen, Fertleri olarak Biz'ler;

Hiçbir şekil ve de surette, siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı;

Cihan'a Hükmeden, çağ açıp çağ kapatan, altı asırlık Hanedan-ı Ali Osman'ın hiçbir şekil ve de surette siyasi kurguların bir parçası olarak gösterilemeyeceğini,

Keza, Hanedanımız Üyeleri'nin, Cenab-ı Hakk ve Devlet-i Aliyye dışında, hiçbir dönemde, hiçkimsenin hizmetine girmediğini, girmeyeceğini; aksi kabulün, Biz'ler tarafından kabulünün mümkün bulunmadığını;

Keza, serdedilen mezkur ifadelerin tarafımızca kabule şayan bulunmadığını;

Bu cümleden olmak üzere, toplantıya iştirak eden Hazirun tarafından dile getirilen görüş ve beyanatların, tüm Hanedan Üyeleri'ne mal edilemeyeceğini;

Osmanlı Ailesi'nin Yaşayan Reisi'nin Şehzade Abdülkerim Harun Efendi olduğunu ve davetin (hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla) asıl muhatabının da bizatihi kendileri olduğunu;

Takdirin, Muhterem Milletimiz'e aidiyeti cihetiyle,

Kamuoyu'na beyan ederiz."





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