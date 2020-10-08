Pedofili içerikli kitap yazan yazara hapis istemi

Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadelerin sosyal medyada yer almasının ardından yazar Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Musa Dinç'i evinde gözaltına almış, adliyeye sevk edilen Dinç, 'Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MEB: "GÜL VE DÜŞÜN İSİMLİ KİTAP, MEB ONAYLI DEĞİLDİR"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Gül ve Düşün" isimli kitabın Bakanlık onaylı olmadığını bildiren bir açıklama sunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve Milli Eğitim Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialar üzerine yapılan bilgilendirmede; "Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikâye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir." ifadesine yer verilmişti.

O KİTAP TOPLATILDI

Yazar, ifadesinde rahmetli annesinin çocukken anlattığı masalı içerisine ironi katarak yazdığını masalın bütün olarak değerlendirildiğinde küçük çocukların mizah anlayışlarını geliştirdiğini anlattı. Ayrıca Didim Sulh Ceza Mahkemesi, 'Gül ve Düşün' adlı kitabın basılması ve dağıtılmasını yasaklarken, piyasada bulunan kitapların da toplatılmasına karar verip soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.

3 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturmada savcılık Musa Dinç ve yayın evi yetkilisi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Dinç'in çocuklar için hazırladığı masal kitabında müstehcen yazı ve sözlere yer vererek 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerine müstehcen tesir yaptığı anlatıldı. Serbest bırakılan Musa Dinç ve yayınevi sahibi Aydın Coşkun hakkında 'Müstehcen Yayınların Yayınlanmasına Aracılık Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.