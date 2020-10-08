PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli'nde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarda Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, izmit ve Başiskele İlçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.Y, B.K, Ş.D, i.S, E.T, A.Ç ile N.N.G isimli 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde 2 gündür sorguları devam eden şüpheliler sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol ile serbest kaldı.