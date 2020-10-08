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merkezli 10 ilde operasyon! 21 gözaltı

merkezli 10 ilde düzenlenen / operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:41 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:48 ABONE OL
Sakarya merkezli 10 ilde operasyon! 21 gözaltı
Son dakika haber: Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı.

SAMSUN MERKEZLİ DE 8 İLDE OPERASYON

Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 11'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Sakarya merkezli 10 ilde operasyon! 21 gözaltı
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